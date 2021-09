Stiri pe aceeasi tema

- Criza de sanatate generata de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se confruntau pacienții cronici din Romania in ceea ce privește accesul la terapii, arata Alianța Pacienților Cronici din Romania. Criza politica actuala acutizeaza situația, sapand mai adanc groapa sistemului…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca nu exista motive de ingrijorare legate de criza politica care vizeaza in aceste zile Guvernul Romaniei. ”Chestiunea guvernului nu este absolut deloc ingrijoratoare. Avem un guvern care merge mai departe, cu mine este și ministrul de externe”, a declarat el, in…

- "Guvernul merge mai departe" da asigurari președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a declarat din Elveția, unde se afla intr-o vizita oficiala, ca "situația din Romania nu este ingrijoratoare".

- "Fac apel catre toți liderii politici sa analizeze situația in care ne gasim și sa se implice in soluționarea ciat mai rapida a crizei. Din punctul meu de vedere nu exista decat o singura solutie politica onorabil pentru PNL: refacerea Coaliției, cu un program de guvernare care este la nivelul provocarilor…

- In urma ultimelor evenimente politice, USR-PLUS a luat o decizie de ultima ora, care, potrivit declarațiilor liderilor, va aduce o schimbare fundamentala pe scena politica romaneasca. USR-PLUS anunța ca iși schimba sloganul. "NU NOI!" este noul slogan pe care formațiunea politica il…

- JOS GUVERNUL CITU! Ne-am saturat sa vedem cum, din 6 in 6 luni, PNL si USR-Plus se incaiera pe ciolan. Cine vrea ca intr-adevar acest guvern sa pice, va semna motiunea PSD!" Toamna se numara esecurile guvernantilor si se iau masuri. Saracia a devenit o normalitate pentru romani, desi nu asa trebuia…

- Klaus Iohannis reactioneaza pe Facebook, dupa anuntul depunerii de catre USR PLUS si AUR a unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului. Iohannis ii critica pe cei de la USR PLUS si ii acuza ca tradeaza vointa romanilor „Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor…

- Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul Cițu implica miniștrii in campania interna din PNL, Orban a raspuns: „daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și mai ales cine a hotarat sa foloseasca resurse publice, funcționari…