Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca anunțul PSD de a ataca la CCR cele doua proiecte pe care și-a asumat raspunderea Guvernul, este o decizie foarte proasta și nu face decat sa tergiverseze și sa blocheze accesul la educație al elevilor, in cazul abrogarii OUG 51 privind transporturile.„Mi se pare…

- PSD contesta la Curtea Constituționala doua din legile pentru care Guvernul și-a angajat raspunderea, respectiv amanarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifica OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean, a anunțat președintele interimar…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Partidul Social Democrat a stat trei ani la guvernare si putea sa majoreze alocatiile pentru copii in aceasta perioada. El a comentat anuntul facut joi de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform caruia social democratii vor depune un amendament…

- PSD va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la doua proiecte pe care Guvernul si-a asumat raspunderea, in conditiile in care sunt in procedura parlamentara acte normative privind amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii la Institutul National al Magistraturii si reglementarea…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul privind sistemul judiciar pe care Guvernul si-a angajat raspunderea. "Imi pare rau ca la nivelul liderilor de grup nu s-a gasit o solutie in asa fel incat sa putem sa avem si interventii politice…

- PSD va contesta la Curtea Constituționala doua legi pe care Guvernul și-a asumat raspunderea în Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea în magistratura și transportul elevilor. „Legile sunt într-o forma înaintata…

- PSD va contesta la Curtea Constituționala doua legi pe care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament. Este vorba de actele normative privind prorogarea termenului privind intrarea in magistratura și transportul elevilor. „Legile sunt intr-o forma inaintata in dezbatere in parlament. Nu ințeleg…

- ​Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa reuniunea conducerii PSD, ca partidul va sesiza Curtea Constituționala daca Guvernul își va asuma raspunderea pe legi similare cu proiecte aflate în dezbatere în Parlament.”Este neconstituțional sa…