Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Hunedoara, ca romanii ar trebui sa uite de autostrada Sibiu – Pitesti, reprosand guvernantilor ca este inadmisibil ca nici macar tronsonul Lugoj-Deva sa nu fie finalizat, desi ar fi trebuit sa fie gata acum 4 ani.

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca presedintele…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…

- Aflat la Pitești, Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa Guvernului PSD-ALDE, motivul fiind numarul de kilometri de autostrada dați in folosința, in ultimul an și jumatate, care potrivit președintelui inseamna „ridicol de puțin”.„In afara de harți colorate și planuri frumoase, lumea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, lanseaza ironii la adresa lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce aceștia au pozat in susținatori ai familiei tradiționale. Orban considera ca cei doi nu pot vorbi despre acest subiect, din moment ce, la nivelul vieții personale, nu constituie niște…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a aratat nemulțumit de modul in care a decurs cea de-a doua audiere a fostului prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea in Comisia de control SRI din data de 5 aprilie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Executivul doreste nationalizarea banilor din pilonul II de pensii pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". "Cleptomani comunisti vor sa nationalizeze banii din pilonul II de pensii.…

- Realizarea tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu reprezinta o prioritate pentru liberali, a afirmat, sambata, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat in mandatul de ministru al Transporturilor ca am fost nu doar preocupat, ci ca am facut…