Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban apreciaza ca in cei 101 ani de la Marea Unire soarta Romaniei nu a fost lipsita de suferința, in anii de razboi, in anii de comunism și chiar și in istoria foarte recenta. „Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam…

- Dupa exprimarea optiunii electorale, Gheorghe Falca ne-a declarat: „Votul de astazi nu este pentru un presedinte pentru ca acela este deja bine definit. Votul de astazi este pentru noi, care ne va reprezenta de aici incolo in viata, sa aratam ca am inteles ce inseamna sa fii european, ca…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a declarat, joi, ca are pregatita echipa de consilieri cu care va merge la Cotroceni, dar nu va spune nume pentru ca aceștia vor fi atacați."In momentul in care aș face public un nume, ar fi linșat. Imediat ce ajung la Cotroceni, o sa vin cu lista de consilieri.…

- S-au spus multe in aceasta campanie. Ce-ar mai ramane de spus, ce argumente suplimentare aveți acum, pe ultima suta de metri inaintea primului tur, ca sa-l voteze romanii pe Klaus Iohannis ? Argumentele principale au fost și sunt acelea pe care ni le-au dat deja foarte mulți romani cu care ne-am intalnit…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in SUA, la Adunarea Generala a ONU, si-a lansat cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", la New York, potrivit Agerpres. Seful statului a fost intrebat, in cadrul lansarii, care este motivul pentru protestele numeroase organizate in Romania. Klaus Iohannis…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca „e o bulibașeala și o babilonie in politica romaneasca in ultima vreme, iar oamenii nu mai ințeleg aproape nimic”.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania „Uitandu-ma la voi pot sa…

- Intrebat daca PNL ar fi pregatit sa intre la guvernare, Klaus Iohannis a spus ca PNL a fost tot timpul pregatit și tot timpul va fi pregatit sa intre la guvernare. „Daca ați observat, am spus și in alocuțiune, PNL este cel mai important partid din Romania, deocamdata in opoziție", a afirmat…