- Simona Parvu, directorul Institutului National de Sanatate Publica, sustine ca recomandarea oficiala pe care INSP a transmis-o Ministerului Sanatatii pentru ghidul sanitar ce va fi transmis scolilor, prevede ca masca de protectie sa fie obligatorie pentru copii doar in timpul recreatiei.

- Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure “conexiunea la internet a tuturor școlilor”. Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde…

- Masca ar putea deveni un accesoriu nelipsit pentru romani, indiferent ca se afla in spatii anchise sau in aer liber. Anuntul a fost facut de Ludovic Orban in seara zilei de luni, 27 Iulie, la finalul unei sedinte. „Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații (MS), a aprobat astazi Ordinul Comun MS-Ministerul de Interne (MAI) privind obligativitatea purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus pe durata starii de alerta.…

