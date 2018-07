Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca are convingerea ca zilele lui Liviu Dragnea "sunt numarate", din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza de el si nu il vor urma in demersurile sale. "Convingerea mea e ca zilele lui Dragnea sunt numarate, starea de spirit in PSD, pe masura ce Dragnea devine din ce in ce mai irational, din ce in ce mai agresiv, din ce in e mai absurd in aparitiile publice, in demersurile pe care le initiaza - din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza si nu il vor urma in demersurile lui nebunesti. Sa spui acum ca e valabila in continuare…