Orban: Controale la sânge pentru verificarea respectării normelor de protecţie sanitară Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca institutiile abilitate au in vedere "controale la sange" pentru verificarea respectarii normelor de protectie sanitara in contextul epidemiei COVID-19, iar organizatorii de evenimente si cluburile care nu respecta legea risca suspendarea autorizatiilor de functionare sau chiar inchiderea. "Controale la sange care sa duca la amendarea tuturor celor care nu respecta legea si, inclusiv, la suspendarea unor autorizatii de functionare pentru agenti economici, organizatori de evenimente care in mod sistematic incalca legea. Sunt deja cateva cluburi care parca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca institutiile abilitate au in vedere ‘controale la sange’ pentru verificarea respectarii normelor de protectie sanitara in contextul epidemiei COVID-19, iar organizatorii de evenimente si cluburile care nu respecta legea risca suspendarea autorizatiilor de…

- Premierul Ludovic Orban a facut, miercuri seara, declaratii de presa la Palatul Victoria pe fondul cresterii alarmante a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. „Ca urmare a...

- In situațiile de incalcare a normelor instituite pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, se vor dispune masuri de sancționare, inclusiv de suspendare a activitații unor operatori economici. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 5 iulie, sub autoritatea Instituției Prefectului-Județul Dambovița, acțiunile pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, au continuat, pe raza Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Acțiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea limitarii virusului Covid-19…

- Ziarul Unirea FOTO| AMENZI de peste 15.000 de lei, in județul Alba, dupa o acțiune pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara la 87 de terase și societați comerciale Controale la terase, societați comerciale și in trafic au continuat și duminica, 5 iulie. Acestea au vizat modul in…

- Ziarul Unirea FOTO| AMENZI de peste 33.000 de lei, in județul Alba, dupa o acțiune pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara la 97 de terase și societați comerciale Alte 97 de terase și societați comerciale au fost verificate sambata, 4 iulie, in cadrul unei acțiuni care a vizat…

- Ziarul Unirea VIDEO| AMENZI de peste 22.000 de lei, in județul Alba, dupa o acțiune pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara in zonele aglomerate Vineri, 3 iulie, au fost verificate 92 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul in care sunt respectate…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Masurile decise de Consiliul Național pentru Situații de Urgența sunt cuprinse in Hotararea de Guvern nr. 26 din 28 mai 2020. HOTARARE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare…