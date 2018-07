Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie.



"Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv", a precizat vineri Orban, intrebat pe aceasta tema la o dezbatere pe tema solutiilor inteligente in administratia publica locala. AGERPRES /(A-autor: Sorin Penes, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)