Stiri pe aceeasi tema

- In 2015, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a ordonat personal doborarea avionului rusesc Su-24, aflat in misiune de bombardament in nordul Siriei. Aceasta concluzie este trasa de Nordic Research Monitoring Network din Stockholm, care a analizat documentele de la ședințele inchise ale NATO. Comunitatea…

- Atleta a terminat prima cei 41,05 kilometri, depașindu-le pe frantuzoaicele Adeline Roche și Blandine L’Hirondel. Simion si-a adus contributia si la bronzul obtinut de Romania, in proba pe echipe. “Este rezultatul muncii depuse din ultimele luni. Cristina a aratat o dorința fantastica de a caștiga…

- Premierul Ludovic Orban a declarat razboi celor care au fost numiti pe pile in aparatul bugetar. Seful Guvernului a anuntat ca vrea sa faca „febra musculara” de la semnat demiteri ale celor care nu au ce cauta pe functii-cheie ale statului.

- Guvernul Orban se reuneste in prima sedinta miercuri la ora 12:00, pe ordinea zi aflandu-se in pimrul rand OUG privind organizarea Guvernului si ministerelor, necesara ca urmare a reducerii numarului de ministere la 16 potrivit news.roInformatii initiale indicau ca aceasta sedinta era arogramata…

- Prima declarație a premierului Ludovic Orban dupa votul de incredere Premierul Ludovic Orban. Foto: Arhiva. România are guvern. România are un guvern legitim, care a obtinut votul de încredere al Parlamentului, în ciuda unui boicot penibil si rusinos…

- In urma cu putin timp, Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat printr o postare pe facebook ca Profesorul Dr. Nicolae C. Papadopol s a stins din viata.A murit prietenul nostru, Profesor Dr. Nicolae C. Papadopol A fost in primul rand un om de omenie, un prieten al marii si oceanului planetar dar…

- Comunitatea evreiasca cere Germaniei o protectie mai buna si o mobilizare impotriva extremei drepte, la o zi dupa atentatul semit de la Halle, care alimenteaza temeri cu privire la un terorism neonazist in tara, relateaza AFP.

- Salariul nu mai este singurul criteriu in funcție de care un angajat alege sau nu sa ramana intr-o companie. Flexibilitatea acesteia, precum și preocuparea angajatorului pentru starea de bine a personalului ocupa un loc fruntaș in lista beneficiilor cautate la un job, conform unui studiu realizat de…