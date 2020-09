“Comisia Europeana a luat o decizie extrem de importata pentru Romania si anume a aprobat alocarea unei finantari de 875 de milioane de euro pentru constructia tronsonului de autostrada Sibiu-Pitesti. Sigur ca in ceasul al doisprezecelea, aproape de finalul celui al saptelea an al exercitiului 2014-2020 s-a luat aceasta decizie. As vrea sa felicit Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului si cei care au lucrat la documentatiile de mediu pentru aceasta reusita. Este o garantie in momentul de fata ca avem banii alocati pentru a construi un tronson de autostrada…