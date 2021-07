Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liderii coalitiei s-au inteles pentru sustinerea proiectului ministrului Mediului referitor la combaterea atacurilor ursilor in localitati. "Coalitia si-a dat acordul pe forma in linii mari, urmand sa se mai lucreze la detalii. Nu am niciun motiv…

- Ordonanta de urgenta privind masurile care vor fi luate impotriva ursilor agresivi a fost prezentata in coalitia de guvernare, aceasta urmand sa intre in sedinta de Guvern, a anuntat marti, la Parlament, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. "Am prezentat, intr-adevar,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca nu s-a ajuns la un acord in coalitia de guvernare privind pensiile si a adaugat ca se lucreaza la un proiect referitor la toate categoriile de pensii speciale - ocupationale, indemnizatii de diferite tipuri.

- Premierul Florin Cițu a facut precizari, luni, despre vaccinul anti-COVID in Romania, dupa ce președintele PNL Ludovic Orban a a anunțat ca romanii ar putea plati pentru a fi vaccinați. Șeful Guvernului a declarat ca vaccinul anti-COVID in Romania este și ramane gratuit și ca nu este nicio discuție…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca apreciaza activitatea premierului si il sustine pe Florin Citu, afirmand, despre decizia acestuia de a-l demite pe Vlad Voiculescu, ca era una "indispensabila, salutara si care pune bazele cresterii capacitatii Guvernului de a performa in domeniul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca „atunci cand dai declaratii impotriva premierului trebuie sa ai bagajele facute”. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, le-a transmis celor din USR PLUS sa termine acest exercitiu de orgoliu si sa puna in practica obiectivele asumate…