Stiri pe aceeasi tema

- „Cu siguranta (sefia Camerei Deputatilor si Senatului va reveni coalitiei de guvernare – n.r.). Nu exista acest risc (sa revina PSD – n.r.). Exista majoritate parlamentara certa si in Senat, si in Camera Deputatilor. Coalitia va detine ambele pozitii si asa e normal. Ganditi-va ca presedintia Senatului…

- Exista o majoritate parlamentara certa și in Senat și in Camera Deputaților, iar Coaliția va deține ambele poziții pentru ca așa este normal, a declarat joi președintele PNL, Ludovic Orban.

- Potrivit surselor citate de G4Media.ro, s-a convenit principiul ca guvernul sa fie cat mai suplu, fara a se discuta concret despre numarul exact de ministere. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana se instaleaza la noi. O sa ne creasca reputația „Negocierile dintre PNL, USR Plus și UDMR…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marti seara, la TVR, ca PSD ar putea avea candidati la conducerile ambelor Camere ale Parlamentului, decizia urmand sa fie luata in Consiliul Politic National. El a admis ca la sefia Camerei Deputatilor ar putea candida tot el sau un alt coleg de partid,…

- Președinția Camerei Deputaților pentru USR PLUS, in situația in care președintele Klaus Iohannis va desemna un premier de la PNL, este o soluție luata in calcul, a declarat, marți, președintele USR, Dan Barna. Intrebat daca ar fi de acord ca in cadrul coaliției pentru majoritate guvernamentala și in…

- Partidul Pro Romania Maramureș a depus listele pentru alegerile parlamentare. Doamnele Viorica Marincaș și Cornelia Negruț deschid listele la Camera Deputaților și Senat! Azi, 22 octombrie 2020, Partidul Pro Romania Maramureș a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru Camera Deputaților…

- Potrivit sursei citate, in interiorul filialei Sector 1 s-au simtit tensiuni, pentru ca Violeta Alexandru și-a depus candidatura atat la Camera Deputaților cat și la Senat. „Noi am trimis aceasta propunere catre filiala mare, București, cu Violeta Alexandru propusa și la Camera și Senat pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. CCR a decis ca Legea privind…