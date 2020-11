Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca masca va deveni obligatorie in spațiile deschise in toate județele care au rata de infectare mai mare de 1,5 la mia de locuiori. O astfel de decizie ar urma sa fie luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Joi, decizia ar urma…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca propunerea ca masca de protecție sa fie obligatorie in toate spațiile deschise in județele cu rata de infectare de 1,5 la mie va fi discutata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Guvernul va lua o decizie in acest sens, joi. „Portul maștii reprezinta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat ca ar fi posibila inlaturarea maștii de protecție in spațiile deschise, pentru fumat, mancat sau baut, in județele unde portul acesteia este obligatoriu, dar doar daca se poate respecta distanțarea sociala. ”In localitațile sau județele in care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este posibila inlaturarea maștii de protecție in spațiile deschise, pentru fumat, mancat, baut, activitați sportive individuale in județele unde portul acesteia este obligatoriu, dar doar in anumite condiții, respectiv daca se poate respecta…

- Autoritatile au stabilit conditiile in care masca poate fi data jos in spatiile deschise. CNSU a decis ca este posibila inlaturarea mastii de protectie in spatiile deschise, dar doar pentru fumat, mancat sau baut, in judetele unde portul acesteia este obligatoriu, dar doar in anumite conditii, respectiv…

- Purtatul maștii de protecție in spațiile deschise din București este obligatoriu de marți, ora 00.00. Premierul Ludovic Orban spune ca in primele 48 de ore de la instituirea masurii s-a recomandat sa nu fie date amenzi. „In ceea ce priveste portul mastii, cel putin in primele 48 de ore de la aparitia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a anulat obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in toate spatiile deschise din municipiul resedinta, asa cum stabilise in urma cu trei zile, restrictia ramanand in vigoare doar in localitatile Cuca si Ivesti, unde incidenta…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…