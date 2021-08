Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- UPDATE – Biroul Politic National al PNL l-a validat pe deputatul Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. Potrivit premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni. ‘Votul a fost dat, sunt 70% dintre presedintii de filiale care au fost astazi…

- Liderii PNL s-au reunit in ședința Biroului Politic Național pentru a nominaliza noul ministru al Finanțelor, in contextul in care pe data de 23 august expira interimatul lui Florin Cițu. Ședința a fost convocata de tabara premierului, in condițiile in care președintele PNL Ludovic Orban a fost acuzat…

- Florin Citu a anuntat, marți seara, dupa intalnirea de la Vila Lac cu mai multi lideri ai partidului care il sustin la presedintia PNL, ca au convocat o sedinta a Biroului Politic National al partidului pentru validarea lui Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. Dan Vilceanu…

- La PNL s-a inregistrat, marți seara, o convocare a Biroului Politic Național, organismul de partid care alege miniștrii formațiunii. Intalnirea este organizata la solicitarea șefilor județeni PNL, nu la convocarea lui Ludovic Orban. Susținatorii premierului Florin Cițu il vor vota…

- Propunerea premierului Florin Citu pentru functia de ministru al Finantelor este Dan Vilceanu. Seful Executivului a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca ii va solicita presedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic National pentru viitoarea nominalizare…

- Propunerea premierului Florin Citu pentru functia de ministru al Finantelor este Dan Vilceanu. Seful Executivului a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca ii va solicita presedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic National pentru viitoarea…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegerile. Declarațiile lui Ludovic Orban au fost facute…