- Președintele PNL, Ludovic Orban, a recunoscut, luni seara, ca Florin Cițu este in avantaj in acest moment in competiția pentru președinția partidului. Orban a spus, luni seara, la TVR 1, ca Florin Cițu a avut ca strategie atragerea președinților de filiala. „Strategia domnului Cițu a fost sa atraga…

