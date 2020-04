Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca este posibil ca in perioada urmatoare sa plece la munca in strainatate in jur de 80.000- 90.000 de romani, un milion de contracte de munca fiind la aceasta ora suspendate. "Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane care este posibil…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la TVR, ca este posibil ca 80.000, 90.000 de oameni sa plece din Romania la munca in strainatate. Șeful Executivului spune ca nu are o evidența a numarului exact de persoane care au parasit pana in acest moment țara.

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la TVR, ca este posibil ca 80.000, 90.000 de oameni sa plece din Romania la munca in strainatate. Șeful Executivului spune ca nu are o evidența a numarului exact de persoane care au parasit pana in acest moment țara.

- Aproape 800.000 de contracte de munca au fost suspendate din cauza pandemiei, din 16 martie, de cand a fost decretata starea de urgența Cifra a fost facuta publica de secretarul de stat in Ministerul Muncii, Tudor Polak. Numarul contractelor de munca suspendate crește de la o zi la alta. Din numarul…

- Oricat de mult ar fi descurajat acest fenomen, romanii, chiar și cei din Ocna Mureș, continua sa migreze in alte țari, in speranța caștigarii unor sume substanțiale de bani. Nemulțumiți de situația lor financiara, aceștia iși asuma numeroase riscuri. Mulți dintre ei nu au un plan bine definit inainte…

- Intr-o conferința de presa susținuta la Bistrița, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca este ”profund nemulțumita” de activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) și de cea a agențiilor din teritoriu. ”Sunt profund nemulțumita de activitatea…

- Romania este cel mai mare “exportator” de angajati din UE. Cati romani pleaca anual la munca in strainatate și ce țari aleg In timp ce aici bate vantul, Romania ramane cea mai importanta sursa de angajați pentru Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Comisiei Europene. În 2018,…

- Aproape 200 de gorjeni sunt interesati sa plece in strainatate la munci agricole pe salarii pe care in Romania le pot doar visa. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca primeste pana azi dosare din partea celor interesati sa mearga la cules...