- Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat luni seara ca in spatii inchise unde sunt mai multe persoane exista obligativitatea purtarii masti de protectie, sustinand ca presedintii PSD si PRO Romania, Marcel Ciolacu si Victor Ponta, ar putea fi amendati pentru ca nu s-au conformat acestei masuri in Camera…

