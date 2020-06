Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut, joi, in sedinta de guvern, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa pregateasca directorii de directii de sanatate publica si pe cei de spitale pentru o crestere a numarului de pacienti cu COVID-19.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și ministrul sanatații, Nelu Tataru, s-au contrat de la distanța, marți seara, la Digi24, pe tema testarii pentru coronavirus a populației Bucureștiului, la Arena Naționala, testare blocata in ultimul moment de Ministerul Sanatații.

- Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, susține ca a primit in ședinta social-democraților o solicitare de a fi depusa o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații, Nelu Tataru, fiindca a intrerupt testarea bucureștenilor de COVID-19.Citește și: God galben de ploi torențiale. Inundații…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reactioneaza vehement la anuntul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, referitor la intentia de a prelua marile spitale din administrarea autoritatilor locale in administrarea ministerului. Firea acuza ministerul ca lasa in paragina spitalele pe care le…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul de Interne, Marcel Vela, au spus ca, dupa 15 mai, vom putea calatori in afara localitaților pentru sporturi individuale sau pentru drumeții. In schimb, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu vor fi permise astfel de deplasari și arata ca declarațiile…

- Gabriela Firea intervine in scandalul iscat de declaratiile ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, de izolare a pensionarilor in hoteluri, idee pusa de presedinte pe seama profesorului Adrian Streinu-Cercel. Primarul general al Capitalei afirma ca nu stie cine a avut o asemenea idee, insa ea este imposibil…

- Aproape 2000 de angajati ai STB din cei 11.000 au fost trimisi in somaj tehnic in perioada starii de urgenta. De asemenea, cei 9.000 de angajati ai STB care vin la lucru au programul redus dupa ce s-a decis ca parcul auto al STB sa se reduca cu 40 %, ca urmare a scaderii cererii de transport in Bucuresti.…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa-i spuna cum mai sta Romania cu numarul de testari pe zi, in conditiile in care de cateva zile Calin Popescu-Tariceanu acuza Guvernul ca ascunde datele despre testare.