Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca daca presedintele unei filiale judetene a partidului îsi anunta sustinerea pentru unul dintre candidatii la presedintia PNL, ceilalti membri de partid nu îsi schimba parerea "de pe o zi pe alta"."Cine are convingerea ca poate…

- "Mie nu-mi place sa declar caștigatorul, vad ca unii din echipa competitoare tot anunța victoria. Stiți cum e, cine are convingerea ca poate caștiga nu clameaza Victoria de dimineața pana seara. (...) Uneori ma duc la o conferința județeana, sala ma aplauda, iar apoi președintele organizației scrie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut un discurs la Tulcea in cadrul alegerilor interne din PNL. El le-a garantat membrilor liberali ca daca merg pe mana lui PNL va cașiga toate bataliile electorale din 2024. „Mai e mult pana la alegerile din 25 septembrie, aveți timp sa analizați, sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca președintele PNL trebuie sa fie premierul țarii, argumentand ca guvernul este "emanatia PNL" si "trebuie sa asculte de forurile statutare" ale partidului, nu guvernul "sa dea dispozitii PNL". El a avut o serie de remarci la adresa premierului Florin…

- Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati. Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Citu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat in cursa pentru presedintia partidului. Ludovic Orban spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a refuzat sa creada ca premierul Florin Citu, concurentul sau in competitia pentru sefia partidului a declarat ca actuala coalitie de guvernare ar merge mai bine cu el in fruntea partidului. In schimb, Ludovic Orban spune ca el este un „garant al mentinerii coeziunii…