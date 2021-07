Orban: Cine a stabilit ţintele campaniei de vaccinare trebuie să le urmărească Presedintele PNL, Ludovic Orban, declarat marti ca cine a stabilit tintele campaniei de vaccinare trebuie sa le urmareasca. "Cine a stabilit tintele trebuie sa le urmareasca. In ce ma priveste, stiti ca eu m-am ferit intotdeauna sa stabilesc niste tinte, atat timp cat nu au existat niste evaluari foarte serioase si, pe de alta parte, activitatea de vaccinare continua, nu s-a oprit in niciun moment si tocmai asta am discutat astazi sa gasim solutii de a creste numarul persoanelor vaccinate, inclusiv stimulente, de genul bonuri de masa sau alte instrumente care au fost folosite cu succes in alte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

