- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca se va prezenta luni in Parlament. „In cele cinci minute pe care mi le acorda cu mare generozitate conducerea Camerei Deputaților imi va fi foarte greu sa ma refer ...

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la „Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat sa participe luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului".Dezbaterea va avea loc luni, incepand cu ora 17,00. Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul USR, iar tema dezbaterilor…

- Premierul Ludovic Orban este invitat luni, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea "Ora prim-ministrului", pentru a prezenta masurile de relansare economica. Decizia chemarii premierului in plenul Camerei Deputatilor a fost luata de Biroul permanent al forului, la solicitarea…

- Premierul Ludovic Orban și ministru sanatații, Nelu TAtaru, vor trebui sa dea explicații in Parlament, la solicitarea Camerei Deputaților. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis in urma cu puțin timp audierea ministrului Sanatații Nelu Tataru și premierului Ludovic Orban in Parlament. Nelu…

- Premierul Ludovic Orban a fost chemat la Ora Guvernului, pe 18 mai, pentru a vorbi de masurile luate de Executiv de cand a fost decretata starea de urgenta. De asemenea, in Parlament vor veni cu o saptamana inainte si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul de Finante, Florin Citu.