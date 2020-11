Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis, duminica, 15 noiembrie, un mesaj pentru familiile victimelor incendiului care a izbucnit la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Acesta a spus ca se roaga pentru cei care i-au pierdut pe cei dragi si pentru cei aflati in suferinta.

- Specialistii de la INSEMEX Petrosani participa la ancheta inceputa in urma tragediei din Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a transmis adevarul.ro. Sectia ATI a fost mistuita de foc, 10 pacienti imobilizati la pat au murit, iar alti șapte oameni, printre care si medicul de garda, au fost raniți. Angajatii…

- Parchetul General a declanșat urmarirea penala pentru ucidere din culpa in cazul incendiului din secția ATI a Spitalului Județean Neamț. Dosarul va fi instrumentat de procurorii care s-au ocupat de dosarele "Colectiv" și "Maternitatea Giulești".

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, generalul Paul Iamandi, a declarat, duminica dimineata, ca lichidarea incendiului izbucnit la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a durat aproximativ 20 de minute si au actionat peste 150 de persoane cu 35 de mijloace de interventie. …

- Premierul Ludovic Orban se declara "socat" de tragedia care a avut loc la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si transmite condoleante familiilor celor decedati. "Am fost socat de vestea acestei tragedii care s-a produs in Piatra Neamt. Transmit condoleantele mele familiilor indoliate. Transmit respectul…

- Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a...

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie preia ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, anunta Romania TV. 10 persoane au murit intr-un incediu la Spitalul din Piatra Neamt. Cele 10 victime erau pacienti.…

- Valul de bolnavi inregistrat in ultimele zile provoaca situații absurde! La Spitalul Județean Neamț, suspecții de coronavirus sunt ținuți afara, pe scaune, in frig. Oamenii erau nevoiți sa mearga pe rand in corturile de triaj, pentru ca in saloane nu mai erau locuri.