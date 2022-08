Stiri pe aceeasi tema

- „Am luat decizia de a da in judecata guvernul pentru a obține o hotarare judecatoreasca care sa oblige guvernul sa respecte legea și sa organizeze alegeri locale in cele peste 40 de localitați unde s-a vacantat funcția de primar sau a fost dizolvat consiliul local”, a anunțat presedintele partidului…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni ca formatiunea someaza Guvernul sa organizeze alegeri locale anticipate in localitatile in care nu mai exista primari, aratand ca in cazul in care Executivul nu va anunta data acestui scrutin va fi demarata procedura de atac in contencios…

- Un barbat din Constanta, batut cu pumnii si picioarele, a considerat ca este mai bine pentru el sa primeasca de la agresori 5000 de euro in loc sa se judece. Potrivit rechizitoriului, pe fondul unor discutii in contradictoriu, doi tineri au agresat fizic un barbat prin lovirea cu pumnii si cu un obiect/corp…

- Șeful ARF: Autoritațile locale au primit dreptul sa organizeze serviciile de transport public feroviar de interes local O masura foarte importanta pentru transportul feroviar local, a fost anunțata de președintele Autoritații pentru Reforma Feroviara, Ștefan Roșeanu. Potrivit acestuia, autoritațile…

- 8722 de cetațeni și-au exercitat dreptul la vot in toate cele 10 localitați unde astazi au fost organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilieri locali. Procesul de votare s-a incheiat la ora 21:00.

- Astazi au loc alegeri locale noi in 10 localitați din țara. Comisia Electorala Centrala anunța ca procesul de vot se desfașoara in regim normal. Pana la ora 09:00, dreptul la vot și-au exercitat 866 alegatori.

