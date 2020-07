Premierul Ludovic Orban spune ca i-a fost greu sa ințeleaga procedura contestarii in instanța a carantinei și izolarii și i-a sfatuit pe romani in acest sens sa nu stea in spital doar cele 48 de ore prevazute de lege, ci sa aștepte „macar cinci zile” pentru a vedea cum evolueaza boala. Premierul a marturisit ca i-a fost „foarte greu” sa ințeleaga procedura privind atacarea in instanța a carantinei și izolarii, din Legea carantinei și izolarii. „Poate sa sesizeze instanța de judecata, numai ca in cele 48 de ore nu știu daca se va stabili termen și daca un judecator poate sa ia o decizie. Sigur,…