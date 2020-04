Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut joi Guvernului sa analizeze proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, urmand ca in cealalta jumatate de luna sa se afle intr-o forma echivalenta somajului tehnic.

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- Cetatenii vor putea sa depuna solicitari online, semnate electronic, catre toate institutiile publice, in baza unei ordonante de urgenta aprobate de Guvern, a declarat luni presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, informeaza Agerpres.

- Comunicat de presa. PMP propune plata online a tuturor taxelor și impozitelor locale catre primarii și decontarea de stat a primei semnaturi electronice. ”Intr-o adresa inaintata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Mișcarea Populara cere noi masuri pentru digitalizarea serviciilor publice din Romania,…

- Dupa decizia Curtii Constitutionale de luni, liberalii au grija sa nu mai faca declaratii publice prin care sa transmisa ca nu isi vor vota propriul guvern.Intrebat miercuri, la Cotroceni, dupa consultarile cu presedintele Iohannis, daca parlamentarii PNL vor vota un viitor guvern liberal,…

- Premierul demis ieri prin moțiune, Ludovic Orban, s-a enervat pe liderul USR Dan Barna, dupa ce acesta a acuzat ca PSD și PNL ar fi facut un blat pentru ca primarii sa nu fie aleși in doua tururi.Citește și: Traficanți luați cu ASALT de trupele speciale: 14 DESCINDERI in București "Nu…

- Grefierii protesteaza pentru pensia de serviciu. Grefierii au anunțat ca protesteaza fața de abrogarea prevederilor care reglementeaza dreptul la pensia de serviciu a grefierilor in sesiunea extraordinara a Parlamentului Romaniei de marți.Tot maine, reprezentanții grefierilor vor avea loc o intrevedere…