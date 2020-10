Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul este "departe" de a lua o decizie privind "carantinarea totala", subliniind ca pentru a impune noi masuri de restrictie autoritatile trebuie sa aiba "temeiuri extrem de serioase". "Ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri,…

