- Ludovic Orban il acuza pe Florin Cițu pentru scaderea increderii in PNL din cauza scandalurilor din ultima saptamana.„Sunt foarte ingrijorat. Florin Cițu nu este orice membru PNL. E prim-ministrul care a fost susținut. Orice face Florin Cițu, bun sau rau, face bine PNL sau face rau PNL.Ce s-a intamplat…

- Ludovic Orban l-a somat sambata pe Florin Cițu sa-și ceara scuze in fața romanilor, dar și fața de el, președintele PNL, pentru ca nu a vorbit despre „acest episod intunecat” de acum peste 20 de ani, cand a fost prins baut la volan in Statele Unite, in 2020. Atacul lui Ludovic Orban vine dupa ce Florin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca nu a inteles care este motivul pentru care premierul Florin Citu a decis sa ramana interimar la Ministerul Finantelor o perioada lunga, avand in vedere ca partidul are numerosi specialisti care ar putea prelua acest portofoliu. Orban arata ca premierul…

- “Am discutat, s-a discutat si in coalitie, trebuie mentionat, nu stiu daca premierul v-a povestit, am discutat si in coalitie programul PNDL 3 in linii mari, cam ce am discutat si la Biroul Executiv, adica lansarea unui nou plan de investitii de o valoare aproximativa de 50 de miliarde intr-un plan…

- Noul lider al liberalilor din Alba este presedintele Consiliului Judetean (CJ), Ion Dumitrel, care a câstigat detasat alegerile interne, învingându-l pe europarlamentarul Mircea Hava la o diferenta de peste 100 de voturi. Ion Dumitrel a fost susținut în cursa interna de premierul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre discuțiile din coaliție, acolo unde ar fi trebuit sa fie prezent și premierul Florin Cițu, dar acesta nu a avenit. "In coaliție, la discuție PNL este reprezentat de președintele partidului și de premier. Eu am venit, Premierul a spus ca nu poate…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, ca in partid va fi o competiție „de proiecte” cu premierul Florin Cițu și a precizat ca el este „garantul” coeziunii in coaliție, dupa ce premierul Florin Cițu a spus ca daca va caștiga competiția interna din PNL, coaliția va funcționa mai bine.