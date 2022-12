Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a precizat ca judecatorii CCR vor declara neconstitutionala orice lege de desfiintare a pensiilor speciale, iar in contextul unor astfel decizii solutia ar fi modificarea Constitutiei pentru a include in Legea fundamentala „ca singurul criteriu…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a anunțat luni ca USR depune un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru foștii lucratori ai Securitatii condamnati definitiv de instante.

- Presedintele USR, Catalin Drula, a anuntat, luni, ca a depus o lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale lucratorilor Securitatii, condamnati definitiv de instante. ”Este o minima reparatie morala pe care o putem face si suntem datori tuturor celor care au luptat pentru libertatea noastra sa facem…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca pe 31 decembrie anul acesta se va inchide discutia pe subiectul pensiilor speciale printr-un proiect de lege initiat de Ministerul Muncii, aprobat de Guvern si transmis spre adoptare in Parlament.

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, si-a exprimat convingerea ca Ministerul Muncii va elabora in scurt timp un proiect de act normativ prin care „va fi reglata” situatia pensiilor speciale, fara de care Romania „nu isi va lua” banii din PNRR. „Suntem pe ultima suta de metri cu bifarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca majorarile veniturilor demnitarilor sunt neconstitutionale si, in consecinta, nu se vor aplica. In acest caz, este vorba nu doar despre veniturile parlamentarilor, ci si de cele ale primarilor, presedintilor de consilii judetene, deci ale demnitarilor. Cei…