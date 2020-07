Premierul Ludovic Orban a aratat ca legea carantinarii si izolarii a fost modificata de majoritatea PSD, Pro Romania, ALDE la Camera Deputatilor, sustinand ca social-democratul Robert Cazanciuc isi critica practic colegii de partid pentru aceasta forma a actului normativ. "Legea care este in dezbatere in Senat este legea care a fost dezbatuta in Camera Deputatilor, unde si-a pus amprenta majoritatea din Camera Deputatilor, majoritatea PSD, Pro Romania, ALDE. Practic, Cazanciuc critica proprii colegi din partid care au votat cu legea in forma in care a iesit din Camera Deputatilor. Nu am pretentia…