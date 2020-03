Orban: Cautam solutii sa sustinem de la buget plata somajului tehnic

La inceputul sedintei de guvern de miercuri, premierul Ludovic Orban a facut o trece in revista a masurilor luate pana acum de cabinetul sau in contextul pandemiei de coronavirus.



Totodata, el s-a referit sumar la o serie de alte decizii pe care le va lua astazi si in perioada imediat urmatoare.



Astfel, Orban a precizat ca vor fi luate masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru si nu doar pentru companiile afectate de pandemie, ci pentru toate companiile.



