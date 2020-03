Orban, către românii din străinătate: Unde există risc de contaminare cu COVID, trebuie precauţie Premierul interimar, Ludovic Orban, a reluat, vineri, apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara, precizand insa ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa. "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

