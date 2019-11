Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor, in ședința de Guvern de joi, sa fie prezenți activi la toate ședințele care au loc la nivelul Consiliului Uniunii Europene, sa aiba o legatura „cat mai serioasa” de colaborare și „informare reciproca” cu noii comisari europeni și ca personal și-a stabilit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat,astazi, ca Guvernul lucreaza la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima inmatriculare, care va fi perceputa ca o taxa de poluare, noteaza Mediafax. El a susținut ca Executivul trebuie sa se asigure ca masurile vor fi acceptate de Comisia Europeana. „Trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat indata ce s-a aflat ca premierul demis Viorica Dancila urmeaza sa trimita o noua propunere de comisar european. „Premierul demis, Viorica Dancila, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea Romaniei pentru poziția de comisar european. Premierul…

- Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, a anuntat presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda, transmite vineri AFP preluat de agerpres. "Exista o anumita…

- Capitalizarea CEC Bank, decisa la Bruxelles pana la sfarșitul lunii octombrie. Guvernul vrea sa transfere 900 mil. lei catre banca de stat Comisia Europeana ar putea lua decizia privind capitalizarea CEC Bank spre finalul lunii octombrie, pana la predarea mandatului actualei Comisii, a declarat, sambata,…

- Guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte o solutie la mecanismul de siguranta - asa-numitul backstop - pentru frontiera cu Irlanda, in vederea reglementarii situatiei dupa Brexit, arata materiale de presa citate de DPA. Mecanismul, respins de sustinatorii Brexit-ului, ar mentine pe termen nedefinit…

- Romania trebuie sa-și sprijine mai mult cadrele didactice daca vrea sa atinga nivelul optim de eficiența și echitate in sistemul de invațamant, atrage atenția Comisia Europeana in contextul desfașurarii Summitului European in Educație la Bruxelles. Competențele prioritare pentru formarea profesorilor…

- Cotidianul american The New York Times titreaza ca "Romania vrea sa fie tratata ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene", menționand ca oficialii romani au argumentat ca au fost facute suficiente progrese, iar aderarea la Schengen nu ar trebui sa depinda doar de problemele de corupție.Romania…