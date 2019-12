Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban le-a cerut, vineri, ministrilor sa fie ”extrem de circumspecti” in efectuarea de cheltuieli la final de an, pentru a reduce deficitul bugetar. Orban le-a transmis ca alocarile din Fondul de rezerva al Guvernului au o singura destinatie, respectiv cheltuieli de functionare, iar autoritatile…

- Premierul Ludovic Oeban le-a cerut, vineri, ministrilor din Cabinet, sa fie atenti cum cheltuiesc banii, pe final de an si sa prioritizeze doar acele investitii care sunt necesare pentru functionare si salarii. "Dorinta mea este sa incercam sa reducem la un procent cat mai mic deficitul", a spus Orban.…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca aplicarea legii pensiilor nu va duce la nicio „apocalipsa bugetara”. Tot el a subliniat ca nu dorește sa dea ordonanțe de urgența in domenii „extrem de vitale și de sensibile” precum aceasta.„In ceea ce privește politica bugetara, am vazut ca toata…

- Berbec Luna aceasta vei fi surprinsa de un prieten apropiat care iți va propune o investiție din care vei avea doar de caștigat. Vei face tot ce iți sta in putința pentru a-ți construi o cariera de succes iar rezultatele or aparea chiar de la inceput, din aceasta luna. Vei fi extrem de fericita…

- Premierul Ludovic Orban și miniștrii din Cabinetul sau au depus juramantul, luni seara, in fața președintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca le dorește un...

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa ce Cabinetul sau a primit votul de investitura in Parlament, ca Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european dupa consultarea presedintelui si va solicita audierea candidatului in Comisia de Politica Externa. El nu a exclus recurgerea…

- Președintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a aratat extrem de mulțumit de prestația pe careau avut-o, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, miniștrii propuși in Cabinetul sau, in ciuda celor trei avize negative date in comisiile in care PSD are majoritate. “Sunt extrem de mulțumit…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a declarat "extrem de multumit" de prestatia pe care ministrii propusi in Cabinetul sau au avut-o in comisiile de specialitate ale Parlamentului si a sustinut ca cele trei avize negative au fost date in comisiile in care PSD are majoritate."Sunt…