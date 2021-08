Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor partidului adunați la Galați ca la Congresul partidului, din 25 septembrie, unde se va alege noul lider, aceștia nu trebuie sa decida prin prisma intereselor personale, ci sa il aleaga pe care li se pare cel mai bine pregatit. „Va rog sa faceti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a sfatuit pe membrii partidului, miercuri, la sedinta Colegiului Director Judetean (CDJ) PNL Galati, ca la Congresul din 25 septembrie sa nu ia decizii pe baza de interese personale. „Alegeti presedintele partidului pe care pe care il considerati ca este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte în momentele importante, deși Florin Cîtu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea. Orban a mentionat ca…

- Orban și Cițu au participat sambata la alegerile din PNL Mureș, competitia județeana fiind caștigata de Ciprian Dobre. Cristian Chirtes, contracandidatul sau, a obtinut trei voturi mai putin.”A fost o competitie frumoasa, cat se poate de dramatica. Rezultatul a fost extrem de apropiat. Il felicit atat…

- Cei doi candidati la presedintia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu, au facut, sambata, aprecieri cu privire la rezultatului votului din Congres pentru conducerea partidului, Orban afirmand ca scorul va fi “strans”, iar Citu ca a intrat in cursa ca sa castige si asta se va intampla.La finalul conferintei…

- Odata cu apropierea Congresului PNL, care va avea loc in luna septembrie, se intețesc și atacurile dintre cei doi candidați principali: Liderul actual al liberalilor Ludovic Orban și premierul Florin Cițu.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- El a spus ca sunt multi in partid care au incercat sa se pozitioneze contra sa, adaugand ca "la fiecare palma peste obraz" pe care a primit-o, a intors si obrazul celalalt."Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de cariera,…