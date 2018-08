Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a face orice referire la proiectele aflate pe agenda sedintei de lucru a Guvernului, prima din ultimele trei saptamani, Viorica Dancila a dus in discutie incidentele de la mitingul din Piata Victoriei, din 10 august, dar si atacurile la adresa Jandarmeriei. Este, practic, o prima reactie…

- Liderul PNL Ludovic Orban condamna “atacurile demente si complet nejustificate” pe care le lanseaza social-democratii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, adaugand ca cei vinovati pentru ce s-a intamplat la mitingul din 10 august si pentru toate protestele romanilor fata de Guvern sunt doar cei aflati…

- "Eu suspectam demult ca in spatele incompetentei doamnei prim-ministru se afla si incompetenta crasa a staffului domniei sale. Aceasta este inca o dovada si o confirmare a acestui lucru. Ganditi-va ca intr-un stat democratic, intr-un stat care are o Constitutie, care are parghii si mecanisme si care…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, considera ca presedintele Klaus Iohannis uzeaza de cea mai inalta functie in stat pentru a se comporta ca si cum este in Opozitie, adaugand ca demersul sefului statului cu privire la concediul premierului Viorica Dancila este, pe fond, o absurditate, relateaza…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea. „Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut, duminica, o conferința de presa, la Galați, in care a afirmat ca nu iși poate reproșa nimic pentru eșecul moțiunii de cenzura inaintat de partidul sau impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. In același timp, pot fi gasiți alți vinovați, din randul formațiunilor…