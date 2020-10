Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca o lege adoptata de Parlament interzice organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor in sectorul public, iar acest lucru impiedica "orice fel de posibilitate de a putea aduce sange proaspat in administratie".



"Capacitatea de implementare a proiectelor trebuie sa fie intr-o evolutie permanenta, aducerea de competente in structurile care se ocupa de implementarea proiectelor in sectorul public pe diferite paliere este intr-un proces continuu, dar cum sa aducem oameni noi, de exemplu, in conditiile in care legea 55 adoptata de Parlament…