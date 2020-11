Stiri pe aceeasi tema

- Clujul crește capacitatea de internare pentru bolnavii COVID-19 in patru unitați medicale. Odata cu publicarea Ordinului MS, vor fi in plus 17 paturi ATI și 149 de paturi normale pentru pacienții infectați cu...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declart, vineri, ca in judetul Suceava capacitatea in sectorul ATI pentru COVID poate creste cu 20 de paturi la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava si cu alte cinci paturi la Spitalul Municipal Radauti, iar cinci paturi sunt tinute in rezerva la Spitalul Municipal…

- Bucuresti, 28 oct /Agerpres/ - Premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare pentru COVID-19, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anuntand ca se ajunge la o capacitate de 50.000 de teste pe zi. "Am discutat in primul rand de cresterea capacitatii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca va discuta cu primarul general, Nicusor Dan, dupa ce acesta depune juramantul, pentru a lua decizii privind cresterea capacitatii de tratare a bolnavilor de COVID in spitalele din Capitala, mentionand ca nu pot fi mutati pacienti din Bucuresti doar pentru…

- Premierul Ludovic Orban și-a exprimat public scuzele fața de Isadora Zaharescu, medic ATI la Spitalul Witting din București, dupa ce a afirmat ca secția ATI nu este operaționala și ca trebuie luate masuri."Aș vrea sa-mi cer scuze, pentru ca am facut o afirmație legata de Spitalul Witting. Vreau sa o…

- Toate spitalele din țara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectare cu noul coronavirus, a declarat, joi, ministrul Sanatații, Nelu...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat astazi, la Huși, ca autoritațile nu iau in considerare in acest moment instituirea starii de urgența. Acesta a explicat ca declararea starii de urgența este un apanaj al președintelui Romaniei, el bazandu-se pe informațiile primite de la alte instituții ale…