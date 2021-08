Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține ca intrarea sa in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului reprezinta aproape „o certitudine a performantei”, in timp ce candidatura lui Florin Citu “poate fi cel mult o speranta, daca nu cumva o aventura pentru PNL”, noteaza news.ro. “Suntem la guvernare, eu nu spun ca si…

- "Eu nu spun, ca sustinatorii contracandidatului meu, ca PNL a pierdut alegerile si de aia trebuia sa plec eu acasa si sa-mi dau demisia. PNL este adevarat ca nu a iesit pe primul loc la alegerile parlamentare, dar a ajuns principalul partid de guvernamant, am avut capacitatea sa formam o majoritate…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…