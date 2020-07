Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca atunci cand va fi necesar, se va lua decizia de a carantina orice comunitate locala unde exista o raspandire ampla a noului coronavirus."E o procedura de carantina pe baza evaluarii facute de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu avizul…

- Premierul Ludovic Orban spune ca ministrul de Interne, Marcel Vela, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, nu s-au contrazis in ceea ce privește disponibilitatea paturilor de la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19. Premierul spune ca Vela l-a chemat pe Arafat „sa…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat in direct la RomaniaTV ca este ingrijorat de numarul in creștere a cazurilor noi de COVID-19 depistate in Capitala. Arafat susține ca in București este vorba despre o transmitere comunitara și nu exclude luarea unor masuri zonale…

- Romania a inregistrat, joi, 460 de cazuri noi de coronavirus, record pentru starea de alerta. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat cum s-a ajuns la aceasta situație."Vedeti, infectiile care vin acum, nu se stie originea lor, nu se stie de unde a fost infectata persoana.…

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi se alatura celor care duminica, 24 mai, il felicita, cu ocazia sarbatoririi zilei sale de naștere, pe fondatorul SMURD in Romania, dr. Raed Arafat, in prezent șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, atrage atenția asupra faptului ca Romania nu a atins inca varful pandemiei de coronavirus și face apel ca oamenii sa pastreze in continuare distanța.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține ca nu are incredere in pașapoartele imunologice, care ar permite deschiderea turismului.Declarația vine in contextual in care țari precum Grecia se gandesc la posibilitatea introducerii unor unor ”pasapoarte de sanatate”, care vor…

- „Masura a fost propusa de Prefectura si Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, împreuna cu Directia de Sanatate Publica Bihor, a fost aprobata de comandantul actiunii (n.r. – seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat) si de mininstrul de…