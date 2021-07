Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca atunci cand urci muntele iti trebuie suflu, “nou sau vechi”, iar atunci cand ajungi pe creste sa fii deschis catre toata perspectiva si mai ales “sa nu uiti niciodata de ce ai urcat”. “Intotdeauna am intitulat Valcea,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a rostit vineri, 9 iulie, la Valcea, județ din care provine Florin Cițu, un discurs aspirațional pe tema leadershipului, dand drept exemplu urcarea unui munte, pentru care iți trebuie un suflu „nou sau vechi”, iar atunci cand ajungi pe creste „sa fii deschis catre toata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a comparat, sambata, la Piatra Neamț, cu Ronaldo. Orban a spus ca dupa ce Real Madrid a decis sa renunțe la Ronaldo, care „probabil este prea vechi sau nu are suflu nou” nu a mai caștigat „niciun Champions League”, facand aluzie la contracandidatul sau la șefia PNL,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac impotriva premierului Florin Cițu, contracandidatul sau pentru șefia PNL. Ludvic Orban susține ca e nevoie și de carisma și de emoție pentru a conduce un partid. „Nu vorbim de alegerea unui tehnocrat intr-o funcție administrativa. Ci de alegerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca nu numara filialele care il sustin in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului, precizand ca a luat decizia de a vorbi cu fiecare delegat la Congres. Intrebat ce parere are despre faptul ca Raluca Turcan il susține pe Florin Cițu la conducerea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a trecut in tabara lui Florin Cițu și il va vota pe acesta la Congresul PNL. Orban arata ca el are sprijinul filialei PNL Vaslui și al delegaților care vor veni de aici, iar Nelu Tataru joaca pe cont propriu.…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…