Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca in cazul in care se va relua activitatea cu participarea studentilor sau elevilor la scoala, masca de protectie va fi asigurata de autoritati. Premierul a participat la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seara, la TVR1, ca a cerut polițiștilor sa nu dea amenzi „din prima”, ci sa existe intai un avertisment. Seful Executivului spune ca nu a existat nicio dispoziție, in Ministerul de Interne, care sa prevada sa se dea "amenzi la kilogram”.„Cuvantul de ordine care…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, in sedinta de Guvern, despre introducerea somajului tehnic, pentru bugetari, el precizand ca este vorba despre un mod de a arata solidaritatea, in conditiile in care, in sectorul privat, deja sunt peste un milion de romani afectati de criza coronavirusului. Seful Executivului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca va transmite președintelui Klaus Iohannis demisia lui Victor Costache din funcția de ministru al Sanatații, pentru ca șeful statului sa emita decretul de revocare. Noul ministru va fi Nelu Tataru, iar Orban a anunțat și primele masuri pe care le va lua…

- Guvernul a anuntat, duminica, ca prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul dimineții de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19). Primul test a fost facut vineri, pe 13 martie, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, gasit pozitiv cu COVID-19.…

- Premierul Ludovic Orban a organizat marti o videoconferinta cu ministrii din Cabinetul sau pe tema gestionarii epidemiei de coronavirus in contextul decretarii starii de urgenta. Prezenta la Guvern, ministrul Muncii Violeta Alexandru a aparut in timpul transmisiunii cu o casca de protectie.

- Luni, 24 februarie, de la ora 16.00, ar urma sa se dea votul in plenul reunit pentru investirea noului Guvern. Premierul Ludovic Orban a catalogat calendarul ca fiind unul „lent” și a acuzat PSD ca incearca o tergiversare.„Respecta termenul maxim de 15 zile, dar este un calendar lent, care…