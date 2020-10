Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca este nevoie de alegeri parlamentare, intrucat „Parlamentul de astazi are o majoritate remanenta care impiedica adoptarea unor legi care sunt necesare si pe care oamenii si le doresc”. Orban i-a indemnat pe oameni sa se intrebe daca mai doresc ca Renate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca e nevoie de alegeri parlamentare, adaugand ca in cazul in care scrutinul programat pentru 6 decembrie nu se va desfasura, "Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului, daca vor fi respectate regulile impuse in acest sens atat in campania electorala, cat si in ziua exercitarii votului.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului, daca vor fi respectate regulile impuse in acest sens atat in campania electorala, cat si in ziua exercitarii votului."Dupa…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, referitor la posibilitatea de amanare a alegerilor, ca ”fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este o zi pierduta in Romania, iar majoritatea PSD mai face un rau Romaniei”. „Fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare se va desfașura in condiții speciale, la fel ca in cazul alegerilor locale din septembrie. Astfel, candidații trebuie sa se limitele la evenimente cu numar restrans de participanți și sa respecte regulile de protecție.Potrivit hotararii Comitetului Național…

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva, condusa de inginerul bacauan Silviu Geana, a solicitat președintelui Romaniei și Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constituționala proiectul de lege privind deblocarea procesului de restituire a terenurilor catre foștii proprietari. Proiectul este…