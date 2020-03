Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor solicita in Birourile Permanente ale Parlamentului un calendar cat mai rapid pentru audierea ministrilor propusi in Guvernul Florin Citu, apreciind ca votul in plen ar putea fi stabilit peste o saptamana,…

- Lovitura pentru PNL. CCR: Klaus Iohannis trebuie sa faca o alta nominalizare pentru funcția de premier Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, au precizat oficiali…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca parlamentarii liberali vor da un vot favorabil ministrilor la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului. "Audierile din comisii se refera la calitatea, valoarea, competenta, onestitatea ministrilor si este normal ca in comisiile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, daca PSD va "forta" învestirea Cabinetului si nu se va ajunge la alegeri anticipate, principalul obiectiv al guvernului Orban II sa fie alegerea primarilor în doua tururi de…

- Birourile Permanente Reunite au decis marți calendarul investirii Guvernului Orban 2, potrivit caruia audierile miniștrilor in comisii vor avea loc in zilele de 17, 18 și 19 februarie, iar votul in plen – peste doua saptamani, pe 24 februarie, la ora 16:00.Anunțul a fost facut de premierul desemnat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban reface programul de guvernare Foto gov.ro Premierul desemnat Ludovic Orban reface programul de guvernare, chiar daca recunoaste ca ar dori ca noul sau cabinet sa fie respins de legislativ, ca un pas în directia declansarii alegerilor parlamentare anticipate.…

- Presedintele USR, Dan Barna, ii solicita premierului Ludovic Orban sa vina cu o lege a plafoanelor bugetare care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal, precizand ca este esential ca deficitul bugetar sa fie mentinut in limita maxima de 3%."Printre masurile pentru care Guvernul isi…