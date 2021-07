Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și-a inceput discursul in plenul reunit al Parlametului spunandu-i președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ca daca ii acorda 2-3 minute „il ajuta sa scape de Cițu”, moment aplaudat de PSD și AUR. ”Am auzit aici de o dictatura care va dura cel puțin 10 ani”, a spus Șoșoaca…

- Raluca Turcan a schimbat portofoliul in guvern și a schimbat și premierii, iar noul sau favorit este Florin Cițu! Ministrul Muncii a profețit ca PNL risca sa dispara daca ramane, in continuare, pe mana lui Ludovic Orban. Intrebata daca Florin Cițu, pe care il susține pentru funcția suprema…

- Liderul PNL a precizat ca atunci cand vor fi luate decizii in Coaliție, acestea vor fi facute publice. "Am facut analiza situației, fiecare partid și-a prezentat punctul de vedere. Am stabilit sa imbunatațim funcționarea coaliției, sa reglementam cateva lucruri suplimentare pentru buna funcționare a…

- Declarațiile șefului PNL vin dupa o serie de atacuri ale miniștrilor USR-PlUS la adresa premierului Florin Cițu. Ludovic Orban: Orice ministru trebuie sa știe ca, inainte de a-și ataca premierul, trebuie sa-si scrie demisia. Daca nu și-a scris demisia, trebuie sa știe ca va pleca acasa, exact cum a…

- Liderul PNL Ludovic Orban a transmis un avertisment dur, sambata, catre miniștrii care lanseaza atacuri la adresa premierului Florin Cițu. El a atras atenția ca miniștrii care il ataca pe prim-ministru trebuie sa aiba bagajele facute și demisiile scrise. „Așteptam sa se termine exercițiul acesta de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat un avertisment dur, sambata, catre miniștrii care lanseaza atacuri la adresa premierului Florin Cițu. El a atras atenția ca miniștrii care il ataca pe prim-ministru trebuie sa aiba bagajele facute și demisiile scrise.

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Petresti, judetul Dambovita, ca el cunoaste foarte bine partidul si ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea acestuia in deplina cunostinta de cauza si ca nu ii este teama de nimic in acest sens.…