Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 72 de liberali au fost validați in Biroul Politic Național al PNL pentru a ocupa funcții publice, unul dintre cele mai cunoscute nume fiind cel al deputatului Florica Cherecheș, care va fi președintele Autoritații pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții.

- UDMR apreciaza ca propunerile de premier facute de PNL sunt bune, dar precizeaza totodata ca celelalte doua functii in stat - de presedinte al Senatului si Camerei Deputatilor - trebuie sa revina formatiunilor care vor forma coalitia de guvernare alaturi de liberali, coalitie in care "intelegerea…

- Nici nu au inceput oficial negocierile pentru formarea unui nou Guvern, ca s-au ascuțit deja sabiile pentru batalia ministerelor! Orban, Cițu, Barna, Cioloș și asociații lor de la UDMR se lupta deja pentru supremație, in ministerele din viitorul Executiv, lasand deoparte problemele cu care…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, printr-un comunicat de presa vineri, ca respinge categoric orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute de lege si care nu au experienta in domeniul in care sunt propuse, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- USR Plus continua și la alegerile parlamentare tipul de politica de tip nou promovata in unele localitați din județ la alegerile locale din 27 septembrie. Aratam la vremea respectiva cum pe listele de candidați pentru Ineu și Bocsig se regaseau mai mulți membri ai aceleiași familii. Acum, vedem ca metoda…

- Reprezentantii TNL au anuntat, sambata, ca 90 de membri ai organizatiei candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Mai exact, este vorba despre 79 de tineri candidati PNL pe listele pentru Camera Deputatilor si 11 pentru Senat, desemnati de organizatiile judetene ale TNL din toata tara,…

- Reprezentanții opoziției locale au ironizat, joi, eșecul referendumului local inițiat de primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Sergiu Sechelariu, candidat PMP Bacau, pentru Senatul Romaniei, i-a cerut primarului Viziteu sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita a admis joi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului „O Romanie fara hotie„ al Aliantei USR-PLUS pe motiv de „defaimare”. Alianta a precizat ca sloganul „nu vizeaza persoane sau un grup de persoane ci expune o valoare, un principiu,…