- Negocierile dintre PNL si USR PLUS pentru formarea noului guvern sunt in impas, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Dupa mai multe ore de discutii, liderii celor doua partide n-au ajuns la niciun acord. Motivul: sefia Camerei Deputatilor, disputata atat de Dan Barna, cat si de Ludovic Orban.

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare. Discutiile ar urma sa inceapa la ora 9,00, la Vila Lac, transmite Agerpres. Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut deja, joi, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis, joi, ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintelui Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.„Astazi dimineața, in prezența președintelui…

- Președintele Klaus Iohannis are la aceasta ora o intalnire cu premierul propus, Florin Cițu și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma o viitoare coaliție guvernamentala. Potrivit unor surse politice citate de Digi24.ro, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor disuta cu președintele…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali, informeaza g4media.ro . La cum arata sondajele acum, cele doua…