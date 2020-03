Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de drojdie proaspata si uscata Pakmaya a livrat catre magazinele din toata tara 1 milion de pachete de drojdie (uscata si proaspata) in saptamana 9-15 martie, iar pentru saptamana 16-22 martie comenzile s-au dublat.In mod normal, fabrica de drojdie Pakmaya, singura din Romania care produce…

- Oficialii de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite au venit cu scenarii privind numarul de oameni ar putea muri daca noul coronavirus s-ar raspandi in SUA, potrivit New York Times.Grupului i-au fost prezentate luna trecuta patru scenarii: A, B, C si D. Acestea…

- Ministerul Sanatatii ia masuri pentru prevenirea coronavirusului si a demarat procedura de dezinfectie in institutie, scrie antena3.ro. Decizia a fost luata dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a confirmat ca o angajata a Ministerului Sanatatii a fost testata pozitiv cu coronavirus.In urma acestei…

- Grupul de Comunicare Strategica revine asupra unei informari anterioare legate de un caz pozitiv pentru coronavirus, precizand ca, in cazul 92, nu este vorba despre o femeie din Mureș, ci despre o angajata a Ministerului Sanatații.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, femeia este nimeni alta…

- Intregul Birou Executiv al PNL va intra in carantina, iar membrii acestuia vor fi testați pentru coronavirus. Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Victor Costache, confirma faptul ca senatorul PNL Vergil Chițac este infectat cu noul coronavirus. Totodata, Ludovic Orban a declarat ca toți membrii BPN…

- Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat vineri 17 noi decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, ceea ce ridica bilantul oficial al epidemiei la 124 de morti in aceasta tara, in care toate cele 31 de provincii sunt in prezent afectate, relateaza AFP."1.234 de noi cazuri de persoane…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, joi, conform Gazeta de Sud, ca Executivul Orban a constatat nereguli in cazul a 17 plati facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, in suma de 54 de milioane de lei. „Inca de la preluarea guvernarii in 4 noiembrie, de catre PNL, (…) atat…

- "Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract de munca cu o clinica privata, iar la 11 zile sa introduca aceasta clinica privata…