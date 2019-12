Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba Legea de abilitare și blocheaza activitatea Guvernului, atunci va da OUG-uri in fiecare zi și parlamentarii vor trebui sa vina din vacanța pentru a adopta legea de aprobare a OUG. Orban a spus ca in cazul cazul in care…

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului. Este o lege foarte ampla, care chiar si atunci cand erau dezbaterile grabite si mai tinem minte acele doua-trei zile cu cate 16 ore de dezbateri in fiecare…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, luni, si ar urma sa decida forma sub care va fi adoptata Legea bugetului de stat pentru 2020 - asumarea raspunderii sau dezbatere parlamentara. Premierul Ludovic Orban preciza, inca de saptamana trecuta, ca decizia va fi luata luni. Orban a spus ca isi doreste…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri, într-o ședința de Guvern fulger, a treia din aceasta saptamâna, ca luni va avea loc o noua rectificare bugetara, pentru a fi realimentat fondul de rezerva al Guvernului și pentru plați catre autoritați locale. Ar fi a treia rectificare bugetara din…

- Guvernul decide pana luni forma in care va fi adoptat bugetul pe 2020. Orban: Obiectivul este sa aprobam legea pana la sfarsitul anului Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau…

- ”Exista si aceasta posibilitate, dar, cand vom lua o decizie, o sa o facem public”, a spus premierul Ludovic Orban, care a precizat ca asumarea raspunderii ”este net superioara din punct de vedere democratic”. Orban a precizat ca se va ajunge la asumarea raspunderii daca exista "risc…