- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referitor la competitia interna pentru sefia partidului, ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Ludovic Orban a adaugat ca, dupa 25 septembrie,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a condamnat „folosirea parghiilor de putere guvernamentale“ in competitia interna a PNL, intr-un discurs in judetul Olt. El a precizat ca „nu este normal ca anumiti colegi din partid sa fie dati afara din functii pentru ca il sustin pentru presedintia PNL si ca membri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca el s-a referit la unii colegi si nu a pronuntat USR PLUS atunci cand a vorbit despre faptul ca liberalii au "niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania". "Eu nu am pronuntat USR PLUS, m-am referit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii. "Domnul Tapu (senatorul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, sambata, la Botoșani, daca mai are ințelegere la Guvern și daca il mai asculta premierul Florin Cițu, cei doi fiind contracandidați pentru funcția de...

- Ludovic Orban a fost intrebat daca premierul Florin Citu il mai asculta, avand in vedere ca intre ei este o competitie interna pentru sefia partidului, spunand ca da deoarece sunt colegi de partid si iau deciziile impreuna. „Normal, suntem colegi de partid, Domnul Citu este premierul sustinut…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent duminica la Arad intr-o vizita politica. Președintele liberalilor a precizat ca „nu sunt genul de om care sa-mi fac poze ca sa-mi arat sprijinul”, atunci cand a fost intrebat de cat sprijin se bucura in partid pentru noua candidatura la funcția de președinte.