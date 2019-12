Stiri pe aceeasi tema

- "Gloantele nu pot ucide sperantele, ideile, dorinta de libertate, nu pot lupta impotriva constiintei unui intreg popor. Raspunsul pe care l-au dat romanii a luat forma fluviilor umane care in 21 decembrie, din 22 decembrie s-au revarsat pe strazile oraselor, in piete, in fata institutiilor, strigand…

- Nimeni nu are dreptul sa mai impinga țara spre dictatura și va asigur, dragi romani, ca eu și miniștrii din Guvern vom sta de veghe pentru Romania pe care am inceput sa o recladim cu trei decenii in urma, transmite Ludovic Orban cu prilejul Zilei Solidaritații Naționale impotriva Dictaturii.“Cu…

- "Obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat pana la sfarsitul anului, nu mai putem sa ne batem joc de tara, sa aprobam bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in februarie, in martie, in aprilie, cum a fost in alte cazuri. In toate tarile civilizate bugetul se aproba…

- Directorul Automobile Dacia a precizat ca industria auto din Romania produce 14% din Produsul Intern Brut si reprezinta 26% din exporturile Romaniei. "Industria auto este foarte importanta pentru Romania, pentru ca aceasta reprezinta 14% din PIB si 26 % din exporturi, si de aceea avem 5 prioritati…

- In amintirea celor care au platit prețul suprem pentru a scoate Romania de sub jugul comunist și a le reda romanilor libertate, la Timișoara – orașul de unde a pornit Revoluția – au fost realizate monumente menite sa pastreze vie, peste trecerea anilor, memoria eroilor. Au trecut aproape 30 de ani de…

- Orban a declarat, miercuri, la ceremonia de preluare a mandatului de catre noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, ca Romatsa este executata silit in urma unui litigiu pe care statul roman l-a avut cu fratii Ioan si Viorel Micula, scrie Agerpres. "Avem situatii extrem de critice in…

- Siegfried Mureșan, propunerea premierului Ludovic Orban pentru funcția de Comisar European, a transmis primul mesaj dupa anunțul facut de șeful Guvernului.Citește și: Codrin Ștefanescu intra la rupere dupa anunțul lui Klaus Iohannis și Ludovic Orban: 'Au inceput sa țipe ca apucații. Urla…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Timisoara, ca majorarea salariilor cu 100 de lei era unul dintre obiectivele guvernarii PSD pana in anul 2020 si s-ar putea regasi in reducerea contributiilor. "Doamna Viorica Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune…